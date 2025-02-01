Тюменская и Челябинская области обменяются турпотоками

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия» (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия» (архив)

Туристско-информационный центр Челябинска откроется на Цветном бульваре в Тюмени 28 февраля. Уже в марте жители региона смогут отправиться в путешествие по Челябинской области на комфортабельном туристическом поезде, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С 28 февраля по 5 марта ТИЦ Челябинска будет встречать жителей Тюмени на Цветном бульваре. С 11 до 20 часов все желающие смогут бесплатно отправить открытку с видами Южного Урала, поучаствовать в интерактивах и викторинах с розыгрышем призов. Также горожане узнают о туристическом потенциале Челябинской области, включая промышленный, природный, культурно-познавательный и событийный туризм.

"В прошлом году из Челябинска в Тюменскую область прибыл специальный железнодорожный состав при поддержке ОАО "РЖД". Тогда в Тюмени и Тобольске отдохнули порядка 450 южноуральцев, включая школьников. Гости остались очень довольны, и мы рады сообщить, что в ноябре этого года туристы из Челябинска снова приедут в наш регион в рамках данного проекта. А уже сейчас реализуется ответная миссия: с 21 по 23 марта запланирован аналогичный специальный туристический поезд "Южноуральский экспресс" из Тюмени в Челябинск", — сказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Точками притяжения на карте Челябинской области являются природные национальные парки "Таганай", "Зигальга", "Зюраткуль". Эти территории впечатляют разнообразными горными ландшафтами, хвойными реликтовыми лесами, реками и озерами, отмечает генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников. Большим спросом у туристов пользуются также наши горнолыжные курорты. Их трассы рассчитаны на самый разный уровень подготовки: они подходят как для спортсменов, так и для новичков.