Комплекс методик по реабилитации детей с ОВЗ применяет тюменский соцпредприниматель

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексный подход к реабилитации детей с ОВЗ применяет на практике социальный предприниматель Тюмени Александр Хмара. О работе физкультурно-оздоровительного центра "Ладинец" он рассказал участникам образовательной программы "Мост", которая впервые проходит в Тюменской области 27 и 28 февраля.

"Мы применяем массаж, ЛФК, кинезиотейпирование, АФК, остеопатические мягкие методы. И у нас есть брифабилити – абилитация дыхания – это новый и эффективный метод, который создали инструкторы из Санкт-Петербурга. Я прошел по нему обучение. Наши пациенты - дети с ДЦП, генетическими нарушениями, сколиозом, задержкой речи, вальгусом и так далее. Есть и нормотипичные дети. Помимо имеющихся диагнозов, мы сами оцениваем состояние пациентов и формируем индивидуальную программу из набора комплексов", - рассказал социальный предприниматель, медик, основатель центра "Ладинец" Александр Хмара.

Пять специалистов трудятся в центре, в том числе логопед. За сутки помощь получают от пяти до восьми человек.

Социальным предпринимательством Александр занимается с середины 2000 г. За это время успел выиграть грант 500 тыс. рублей от регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства. Закупил новое оборудование. Центр "Мой бизнес" оказывает поддержку по обучению и маркетингу. Сегодня главная проблема для руководителя реабилитационного центра – получение медицинской лицензии. Процесс дорогостоящий и непростой по процедуре. Александр Хмара признается, что документ помог бы с рекламой и привлечением специалистов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участник интенсива - директор департамента экономики Тобольска Сергей Новоселов рассказал, что в городе действует ряд мер по поддержке социальных предпринимателей. Пока их всего десять.

"Мы предоставляем им муниципальное имущество по льготной ставке арендной платы, с понижающим коэффициентом. Относительно новое понятие - социальное предпринимательство, поэтому нужна систематизация и упорядочивание тех знаний, которые у есть. Какие-то моменты не отражаются в нормативных документах. В плане практической работы, у нас есть потенциал. Те же горожане, которые находятся на спецналоге на профессиональный налог, они могут стать социальными предпринимателями", - уверен Сергей Новоселов.

Всего на сегодня в Тюменской области насчитывается 117 социальных предприятий, их количество выросло вдвое за последние три года. Организаторы программы "Мост" для муниципальных служащих региона отмечают, что социальные предприниматели являются большими помощниками власти.

За два дня интенсива участникам раскроют все аспекты деятельности данного сектора экономики. Каждый разработает дорожную карту по развитию социального бизнеса на своей территории.

Анжела Лебедева