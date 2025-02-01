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Глава крупного банка спрогнозировал снижение ключевой ставки в этом году

Экономика, 14:32 28 февраля 2025

пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Андрей Костин видит основания для снижения ключевой ставки Банка России во второй половине года с учетом того, что инфляция в России приближается к пику.

"Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19-22 процента. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8 процентов. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19 процентов, а может даже и несколько ниже", - сказал Андрей Костин.

По мнению главы ВТБ, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании (кроме специальных ипотечных программ), в корпоративном кредитовании ожидается замедление темпов, сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО).

"У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, что мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4 процента в 2026 году", - подчеркнул Андрей Костин.

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# банки , ВТБ , ключевая ставка

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