В Тюмени открыли первый фестиваль камерной музыки имени Ары Богданяна

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый фестиваль камерной музыки имени выдающегося музыканта и педагога Ары Богданяна открыли в Тюмени 28 февраля. Мероприятие состоялось благодаря аудитории, которая ценит и любит камерную музыку.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

"Немалую роль в формировании музыкальной культуры слушателей в нашем регионе сыграл оркестр "Камерата Сибири". И Тюменский филармонический оркестр под руководством Юрия Владимировича Медяника, ставший художественным руководителем фестиваля, который объединит в себе различные направления: мастер-классы, концерты и изобразительное искусство", - уточнил заместитель главы региона.

Он отметил, что правительство Тюменской области всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие культуры.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что новый праздник искусства обогатит жизнь города и региона, а фестиваль станет еще одним центром притяжения как для жителей Тюменской области, так и для ее гостей: "Фестивалю долгих лет жизни, и пусть на нем царит атмосфера вдохновения и творчества!".