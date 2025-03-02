Редкие женские портреты XIX – начала XX веков представлены на выставке в тюменском музее
Выставку "30 и 1 женский портрет" открыли в музее "Усадьба Колокольниковых" в Тюмени 28 февраля. В коллекцию вошли редкие работы известных и неизвестных художников конца XIX – начала XX веков.
Методист по музейно-образовательной деятельности Тюменского музейно-просветительского объединения, куратор выставки Евгения Скорнякова обратила внимание, что в названии экспозиции акцент на один портрет сделан неслучайно.
"Это портрет Александры Федоровны неизвестного художника, он попал в фонд ТМПО из Саратовского музея имени Радищева. А туда - из Эрмитажа. Наша работа это как будто фрагментарная копия картины "Александра Федоровна с детьми", которая есть в Эрмитаже. Автор этой работы – Джордж Доу. Возможно, наш портрет Александры Федоровны – это или эскиз, или выполнен учениками Доу, либо им самим. Поэтому решили выделить эту работу", - пояснила Евгения.
Посетителям музея советуют вглядываться в детали картин: бусы, браслет с камеей, книга, портбукет.
"Есть портрет, на котором героиня напоминает Агату Кристи. Она в перчатках, с лупой, какие-то фотографии, платье с наглухо закрытым воротом. Сидит на каком-то восточном ковре. Явно, какие-то розыскные мероприятия проводит", - предположила куратор выставки.
Два портреты женщин художника Сергея Зарянко представлены в стиле реализм. Евгения Скорнякова обратила внимание, что живописец имел плохое зрение. Но картины его, датированные 1860 гг., выглядят потрясающе.
Выставку дополняют предметы дамского будуара – туалетный и письменный столик, гардероб. Книги, которые сюда вошли, - по цветоводству, нотная грамота. Также есть издание - рекомендации молодым хозяйкам по уменьшению расходов в семье и изготовлению парфюмированной воды, фиалкового мороженого. Имеется фрагмент письма дочери Владимира Колокольникова.
Графические работы выполнены авторами в XVIII веке, но оттиски сделаны в XIX. Тюменцы увидят портреты великой княжны Марии Александровны, супруги генерал-лейтенанта Ольги Нарышкиной, императрицы Марии Федоровны и европейских дам.
Атмосферу того времени во время открытия экспозиции существенно дополнили модели в исторических костюмах. Их шьет команда Екатерины Макаровой. Демонстрировали коллекцию модели историка моды, модельера Ирина Авериной.
Тюменка Ирина Милевская представила одно из платьев Марии Колокольниковой – супруги купца.
"Она была хозяйкой этого дома, матерью многочисленных детей и своих, и приёмных. Это была женщина великолепного характера, нрава и очень добрая. Я прочитала такой факт, что на крыльцо Колокольниковых подкидывали младенцев. И они принимали всех. Она была большой души женщина", - подчеркнула Ирина.
Руководитель мастерской "Катя и все ее платья" Екатерина Макарова отметила, что платья отшивались по фотографиям модниц Тюмени и Тобольска. И уже тогда встречались наряды, близкие к тем, что носят современницы.
"В начале XX века платья были уже более свободные. Некоторые совсем не предусматривали корсетов. Есть такие, что снабжены внутренним корсетом. И практически все модницы носили стильные сумочки, брошки, перчатки, шляпки, цветочки", - заметила мастер.
Выставка "30 и 1 женский портрет" в музее "Усадьба Колокольниковых" доступна к просмотру до 27 июля. Одна из первых экскурсий пройдет в Международный женский день, 8 марта.
Возрастное ограничение: 6+.
Анжела Лебедева