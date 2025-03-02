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Редкие женские портреты XIX – начала XX веков представлены на выставке в тюменском музее

Общество, 18:00 01 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "30 и 1 женский портрет" открыли в музее "Усадьба Колокольниковых" в Тюмени 28 февраля. В коллекцию вошли редкие работы известных и неизвестных художников конца XIX – начала XX веков.

Методист по музейно-образовательной деятельности Тюменского музейно-просветительского объединения, куратор выставки Евгения Скорнякова обратила внимание, что в названии экспозиции акцент на один портрет сделан неслучайно.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Это портрет Александры Федоровны неизвестного художника, он попал в фонд ТМПО из Саратовского музея имени Радищева. А туда - из Эрмитажа. Наша работа это как будто фрагментарная копия картины "Александра Федоровна с детьми", которая есть в Эрмитаже. Автор этой работы – Джордж Доу. Возможно, наш портрет Александры Федоровны – это или эскиз, или выполнен учениками Доу, либо им самим. Поэтому решили выделить эту работу", - пояснила Евгения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Посетителям музея советуют вглядываться в детали картин: бусы, браслет с камеей, книга, портбукет.

"Есть портрет, на котором героиня напоминает Агату Кристи. Она в перчатках, с лупой, какие-то фотографии, платье с наглухо закрытым воротом. Сидит на каком-то восточном ковре. Явно, какие-то розыскные мероприятия проводит", - предположила куратор выставки.

Два портреты женщин художника Сергея Зарянко представлены в стиле реализм. Евгения Скорнякова обратила внимание, что живописец имел плохое зрение. Но картины его, датированные 1860 гг., выглядят потрясающе.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Выставку дополняют предметы дамского будуара – туалетный и письменный столик, гардероб. Книги, которые сюда вошли, - по цветоводству, нотная грамота. Также есть издание - рекомендации молодым хозяйкам по уменьшению расходов в семье и изготовлению парфюмированной воды, фиалкового мороженого. Имеется фрагмент письма дочери Владимира Колокольникова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Графические работы выполнены авторами в XVIII веке, но оттиски сделаны в XIX. Тюменцы увидят портреты великой княжны Марии Александровны, супруги генерал-лейтенанта Ольги Нарышкиной, императрицы Марии Федоровны и европейских дам.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Атмосферу того времени во время открытия экспозиции существенно дополнили модели в исторических костюмах. Их шьет команда Екатерины Макаровой. Демонстрировали коллекцию модели историка моды, модельера Ирина Авериной.

Тюменка Ирина Милевская представила одно из платьев Марии Колокольниковой – супруги купца.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Она была хозяйкой этого дома, матерью многочисленных детей и своих, и приёмных. Это была женщина великолепного характера, нрава и очень добрая. Я прочитала такой факт, что на крыльцо Колокольниковых подкидывали младенцев. И они принимали всех. Она была большой души женщина", - подчеркнула Ирина.

Руководитель мастерской "Катя и все ее платья" Екатерина Макарова отметила, что платья отшивались по фотографиям модниц Тюмени и Тобольска. И уже тогда встречались наряды, близкие к тем, что носят современницы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В начале XX века платья были уже более свободные. Некоторые совсем не предусматривали корсетов. Есть такие, что снабжены внутренним корсетом. И практически все модницы носили стильные сумочки, брошки, перчатки, шляпки, цветочки", - заметила мастер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Выставка "30 и 1 женский портрет" в музее "Усадьба Колокольниковых" доступна к просмотру до 27 июля. Одна из первых экскурсий пройдет в Международный женский день, 8 марта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева

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# выставка , женщины , музей , музей-усадьба Колокольниковых

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