Студента техникума задержали на "семерке" в Ишиме за вождение без прав

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Студента техникума за вождение без прав задержали в Ишиме. Он решил покататься на "ВАЗ 2107", который купил накануне отец, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Глава семьи был не в курсе о том, что сын взял автомобиль. Несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Госавтоинспекция обращается к родителям с призывом не доверять транспорт подросткам, не имеющим водительских удостоверений.