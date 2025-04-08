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Студента техникума задержали на "семерке" в Ишиме за вождение без прав

Происшествия, 20:47 08 апреля 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Студента техникума за вождение без прав задержали в Ишиме. Он решил покататься на "ВАЗ 2107", который купил накануне отец, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Глава семьи был не в курсе о том, что сын взял автомобиль. Несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Госавтоинспекция обращается к родителям с призывом не доверять транспорт подросткам, не имеющим водительских удостоверений.

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# ГИБДД по Тюменской области

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