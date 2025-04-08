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Александр Моор: мы помогаем ветеранам специальной военной операции найти себя в мирной жизни

Губернатор, 20:59 08 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мы помогаем ветеранам специальной военной операции найти себя в мирной жизни. Такую главную цель проекта "Боевой кадровый резерв" - аналога федеральной образовательной программы "Время героев" обозначил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Итоги заявочной кампании подвели сегодня с коллегами на заседании Общественного совета. Претендентов было больше тысячи, к сожалению, не все полностью оформили заявки, а некоторые не имели соответствующего образования и привязки к региону. Участниками второго этапа нашего проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стали 661 человек", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, впереди у ветеранов и действующих участников СВО тестирование. По итогам определятся те, кто будет пройдет онлайн-собеседование. Все подробности на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Губернатор выразил уверенность в том, что воины, доказавшие свою любовь к Отечеству, внесут весомый вклад в развитие региона и страны.

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# Александр Моор , Боевой кадровый резерв , бойцы

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