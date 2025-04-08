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Вертолетом можно добраться весной в 16 населенных пунктов Тюменской области

Общество, 20:22 08 апреля 2025

скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области | Фото: скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области

Вертолетом можно добраться весной в 16 населенных пунктов Тюменской области. Более 25 лет при поддержке правительства региона полёты в труднодоступные районы осуществляет компания "ЮТэйр", сообщает Главное управление строительства.

"В компании работаю уже около 10 лет и ежегодно выполняю такие рейсы. В основном населенные пункты находятся в болотистой местности, труднодоступных местах, куда не доберешься ни на каком виде транспорта. Люди могут добраться до Тобольска только вертолетом, как и перемещаться между населенными пунктами", - рассказал капитан воздушного судна Николай Бакланов.

По его словам, за сезон такой услугой пользуются до 12 тыс. жителей региона. А рейсы выполняются независимо от количества пассажиров на борту вертолета.

В 2025 г. пилоты выполнят 289 рейсов.

Видео Главного управления строительства Тюменской области.

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# вертолеты , Главное управление строительства Тюменской области , перевозка пассажиров

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