На Масленицу тюменцы поделились секретами идеальных блинов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самые проверенные лайфхаки для выпечки идеальных блинов собрали тюменцы в Масленицу. Эти советы помогут даже новичкам достичь совершенства в искусстве приготовления главного масленичного лакомства, пишет Мегaтюмень.

Основой любого удачного блина является правильно приготовленное тесто. Опытные повара советуют дать тесту немного отдохнуть после замешивания — около 20-30 минут. Это позволяет муке набухнуть, делая тесто эластичным и однородным. Для тонких и ажурных блинов многие рекомендуют добавлять кипяток в процессе замеса.

Чтобы добиться равномерной прожарки и избежать пригорания, важно правильно подготовить сковороду. После хорошего прогрева ее стоит слегка смазать маслом. Многие используют привычные кисти или салфетки, однако есть и старинные методы, например, смалец на вилке. Этот традиционный способ предполагает использование кусочка сала, насаженного на вилку, который равномерно распределяют по всей поверхности сковороды.

Многие пользуются для этого картофелиной - ее окунают в растительное масло и смазывают сковороду.

Чтобы готовые блины дольше оставались свежими, опытные хозяйки советуют смазать их небольшим количеством сливочного масла или переложить пергаментной бумагой. Сразу после жарки блины можно накрыть крышкой или чистым кухонным полотенцем - так они сохранятся мягкими и промасленными.