Выставка "Котовасия. Новая весна" открылась в Тюмени в День кошек

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Котовасия. Новая весна" открылась в музее "Дом Машарова" в Тюмени в День кошек, 1 марта.

Проект реализуют на разных площадках областного центра уже в 11 раз. В частности, "Дом Машерова" принимает его во второй раз.

"Экспозиция вдохновлена любовью к кошкам. Эти создания занимают большое место в истории искусства. Упоминания о них оставляли в Средние века и даже на монашеских трактатах можно найти отпечатки кошачьей лапки. Все владельцы кошек скажут, что их питомцы – сами по себе произведения искусства. Отразить их темперамент, очарование постарались авторы работ", – рассказал методист по музейно-образовательной деятельности "Дома Машарова" Николай Багаев.

Работы выполнены маслом, акварелью, акрилом, в технике неогобелена и аппликации. Здесь можно увидеть творения таких художников как Алевтина Юрчак, Юлия Тарусина, Виталий Швецов, Валерия Швецова, Алена Изотова и других.

Участница выставки Зулия Каримова предоставила рисунок 2010 года, выполненный сухой пастелью. Это ее дебют. Ранее она увидела пост об отборе работ на выставку и решила поучаствовать.

"Здесь изображен мой питомец по кличке Люся. Кошечки, к сожалению, давно нет в живых, а рисунок остался. Люся была очень умной, хорошей", – добавила Зулия Каримова.

Юлия Тарусина принимает участие в "Котовасии" ежегодно с самого начала проекта. В этот раз в зале представлены две ее работы - со львом и рысью.

"Я, как говорят, кошатница - очень люблю кошек. С самого детства эти животные были у нас дома. Сейчас не могу держать кошек, так как у ребенка аллергия. Теперь всем советую прежде, чем завести котика или собачку, сдать анализы на аллергены. Призываю ответственно относится к животным", – сказала Юлия Тарусина.

В рамках открытия экспозиции юные посетители могли создать небольшой сувенир в виде кошачьей лапки в технике сухого валяния.

Это не единственная выставка в музее, посвященная животным. С 1 марта здесь также начала работу экспозиция "Верные друзья", где представлены произведения авторов XX века.

Полный выставочный проект "Котовасия. Новая весна" разделен на две части. С обеими можно познакомиться в арт-пространстве "Тюменская Третьяковка" на ул. 50 лет Октября, 29 и в арт-пространстве "Дома Машарова" на цокольном этаже.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова