Туристско-информационный центр Москвы впервые открыли в Ялуторовске

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Туристско-информационный центр Москвы открыли на Сретенской площади в Ялуторовске. Второй день жители города посещают его, проходят виртуальный тур по столице, получают консультации по планированию путешествия.

Специалист туристско-информационного центра Москвы Валерия Кузнецова рассказала, что ТИЦ ранее регулярно открывали в Тюмени, Тобольске на различных праздниках, чтобы представить столицу и пригласить туда жителей. В Ялуторовске он распахнул двери впервые.

“Мы приехали в блинную столицу Сибири – Ялуторовск – на Масленицу. Здесь мы презентуем потенциал Москвы – крупнейшего и быстроразвивающегося туристического центра страны. В основном гости приезжают к нам из регионов. В Ялуторовске наш вагончик вызвал интерес у местных жителей и туристов. Когда гости пробуют VR-экскурсию по Москве, их захватывает картинка, и они начинают задумываться о своем путешествии в столицу. Люди здесь очень милые, гостеприимно нас встретили”, – поделилась она.

Валерия Кузнецова напомнила о тесном сотрудничестве между Москвой и Тюменской областью. Так, в столице реализуется проект “Москва+”, предполагающий, что туристы, посещая столицу, будут заезжать еще в один регион. Так, активно развивается совместный с Тюменской областью турпродукт “Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири”. Также Москва и Тюменская область вместе участвуют в международных тематических выставках. В январе 2025 года на мероприятии OTM в Индии была представлена концепция проекта “Русские каникулы”. Иностранцы очень заинтересовались посещением Тюменской области.

ТИЦ Москвы работает в Ялуторовске 1 и 2 марта (0+).

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов напомнил, что в рамках сотрудничества с Мостуризмом реализуется много мероприятий, выстроены большие планы на 2025 год.

“По доброй традиции будем встречать туристско-информационные центры Москвы у нас в регионе. Даже гости, которые приехали в Ялуторовск на широкие масленичные гуляния, могут именно там познакомиться с турпотенциалом столицы. Предполагаем, что в течение года туристско-информационные центры Москвы будут посещать наш регион не раз. Впереди несколько крупнейших событий: фестиваль “Лето в Тобольском кремле”, активности, приуроченные к Тюменскому нефтегазовому форуму. Я уверен, что партнеры из Москвы приедут представлять свои продукты и перед Новым годом”, – добавил он.

Кроме того, в течение 2025 года ожидается бизнес-миссия Москвы в Тюменскую область. Летом крупнейшие представители туриндустрии столицы приедут к нам делиться опытом, презентуют свои турпродукты и выстроят связи с туроператорским сообществом региона для взаимного обмена туристическими потоками.

Дмитрий Пухов напомнил, что на протяжении лет регионы реализуют интересные проекты в сфере гастрономического туризма. В позапрошлом году эксперты из Москвы приезжали в область к рестораторам, то в 2024 году в тюменские шеф-повара поехали стажироваться в топовые московские рестораны.

“Сейчас мы находимся в формировании следующего витка такой активности. Думаю, что и в сфере гастрономического туризма в этом году совместные продукты новые появятся”, – заключил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Инна Пахомова