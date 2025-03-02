  • 2 марта 20252.03.2025воскресенье
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Туристско-информационный центр Москвы впервые открыли в Ялуторовске

Общество, 14:40 02 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Туристско-информационный центр Москвы открыли на Сретенской площади в Ялуторовске. Второй день жители города посещают его, проходят виртуальный тур по столице, получают консультации по планированию путешествия.

Специалист туристско-информационного центра Москвы Валерия Кузнецова рассказала, что ТИЦ ранее регулярно открывали в Тюмени, Тобольске на различных праздниках, чтобы представить столицу и пригласить туда жителей. В Ялуторовске он распахнул двери впервые.

“Мы приехали в блинную столицу Сибири – Ялуторовск – на Масленицу. Здесь мы презентуем потенциал Москвы – крупнейшего и быстроразвивающегося туристического центра страны. В основном гости приезжают к нам из регионов. В Ялуторовске наш вагончик вызвал интерес у местных жителей и туристов. Когда гости пробуют VR-экскурсию по Москве, их захватывает картинка, и они начинают задумываться о своем путешествии в столицу. Люди здесь очень милые, гостеприимно нас встретили”, – поделилась она.

﻿

Валерия Кузнецова напомнила о тесном сотрудничестве между Москвой и Тюменской областью. Так, в столице реализуется проект “Москва+”, предполагающий, что туристы, посещая столицу, будут заезжать еще в один регион. Так, активно развивается совместный с Тюменской областью турпродукт “Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири”. Также Москва и Тюменская область вместе участвуют в международных тематических выставках. В январе 2025 года на мероприятии OTM в Индии была представлена концепция проекта “Русские каникулы”. Иностранцы очень заинтересовались посещением Тюменской области.

ТИЦ Москвы работает в Ялуторовске 1 и 2 марта (0+).

﻿

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов напомнил, что в рамках сотрудничества с Мостуризмом реализуется много мероприятий, выстроены большие планы на 2025 год.

“По доброй традиции будем встречать туристско-информационные центры Москвы у нас в регионе. Даже гости, которые приехали в Ялуторовск на широкие масленичные гуляния, могут именно там познакомиться с турпотенциалом столицы. Предполагаем, что в течение года туристско-информационные центры Москвы будут посещать наш регион не раз. Впереди несколько крупнейших событий: фестиваль “Лето в Тобольском кремле”, активности, приуроченные к Тюменскому нефтегазовому форуму. Я уверен, что партнеры из Москвы приедут представлять свои продукты и перед Новым годом”, – добавил он.

Кроме того, в течение 2025 года ожидается бизнес-миссия Москвы в Тюменскую область. Летом крупнейшие представители туриндустрии столицы приедут к нам делиться опытом, презентуют свои турпродукты и выстроят связи с туроператорским сообществом региона для взаимного обмена туристическими потоками.

Дмитрий Пухов напомнил, что на протяжении лет регионы реализуют интересные проекты в сфере гастрономического туризма. В позапрошлом году эксперты из Москвы приезжали в область к рестораторам, то в 2024 году в тюменские шеф-повара поехали стажироваться в топовые московские рестораны.

“Сейчас мы находимся в формировании следующего витка такой активности. Думаю, что и в сфере гастрономического туризма в этом году совместные продукты новые появятся”, – заключил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Масленица , Москва , туризм , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 02.03.2025Искусственный интеллект рассказал тюменцам, о чем говорят их коты
16:44 02.03.2025Битва блинопеков собрала участников из разных городов на Масленице в Ялуторовске
16:32 02.03.2025Учителя и воспитатели требуются в Тюменской области
15:01 02.03.2025Для тюменских студентов с 9 марта стартует программа развития предпринимательства "Я в деле"

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора