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Тюменцам предлагают зафиксировать встречу с перелетными птицами

Общество, 16:26 03 марта 2025

vk.com/rbcu.tyumen Марии Ивановой | Фото: vk.com/rbcu.tyumen

Экологическая акция "Весна идёт!" стартовала в Тюменской области. Жителям региона предлагают фиксировать встречу с перелетными птицами. Самый активный участник получит в подарок профессиональный бинокль.

По информации регионального отделения Союза охраны птиц России, необходимо записать дату первой встречи с птицами, отметить проявление активности: пение, брачные игры, гнездовое поведение и другое.

"Участниками акции могут стать школьники, студенты, педагоги, целые классы и кружки, любители птиц разных профессий и все, кому интересна природа родного края. Для того, чтобы принять участие в акции необходимо вступить в группу социальной сети ВК "Тюменское отделение Союза охраны Птиц России" и под записью оставлять комментарии о прилетевших птицах в различных частях Тюменской области, с указанием названия вида птицы, даты и места ее встречи, а также особенностей проявления их весенние активности", - рассказали организаторы.

В 2024 году участниками акции на территории Тюменской области были отмечены даты прилета 125 видов весенних мигрантов. Первым весенним странником на территории региона оказался грач, его зарегистрировали 15 марта в Тюмени в сквере вблизи автовокзала.

Акция продлится до 31 мая.

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# птицы , Союз охраны птиц России

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