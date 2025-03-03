Почти половина жителей Тюменской области оценивают свое здоровье как хорошее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хорошим считают свое состояние здоровья 49,4 % жителей Тюменской области. Еще 36,3 % оценивают его как удовлетворительное, приводит данные исследования за 2024 г. Тюменьстат.

"Здоровье напрямую влияет на качество жизни, работоспособность и долголетие. В Тюменской области средняя продолжительность жизни мужчин составляет 70,1 года, а женщин – 80,5 лет", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем, доля жителей региона, которые являются сторонниками здорового образа жизни составляет 12,1 %. Женщин больше, чем мужчин. Среди городского населения следят за состоянием здоровья, питанием, физической формой14,5 %, среди сельчан – 7 %.