Тюменкам расскажут о правильном питании во время беременности и после родов
Очередной прямой эфир проекта "Мама на все 100" состоится 4 марта в 14 часов. Он будет посвящен теме питания женщины во время беременности и после родов.
Спикером выступит опытный врач по медицинской профилактике Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Смирнова. Она поделится рекомендациями, как правильно организовать питание после родов, чтобы обеспечить здоровье и благополучие маме и малышу.
Также экспепрт затронет вопросы влияния продуктов на качество грудного молока, развеет полулярные мифы, связанне с питанием после родов.
Эфир пройдет онлайн, присоединиться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 12+