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Тюменкам расскажут о правильном питании во время беременности и после родов

Общество, 09:29 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной прямой эфир проекта "Мама на все 100" состоится 4 марта в 14 часов. Он будет посвящен теме питания женщины во время беременности и после родов.

Спикером выступит опытный врач по медицинской профилактике Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Смирнова. Она поделится рекомендациями, как правильно организовать питание после родов, чтобы обеспечить здоровье и благополучие маме и малышу.

Также экспепрт затронет вопросы влияния продуктов на качество грудного молока, развеет полулярные мифы, связанне с питанием после родов.

Эфир пройдет онлайн, присоединиться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 12+

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# беременность , здоровье , лекция , питание

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