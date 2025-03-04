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В Тюменской области готовят дизайн-проекты для благоустройства территорий

Губернатор, 14:15 04 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый облик общественных пространств Тюменской области, которые благоустроят в 2026 году, жители региона будут выбирать в апреле в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал преемником нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор Александр Моор.

Тюменская область принимает участие в проекте с 2019 года. За пять лет реализации в регионе проделали большой объем работы. Преобразились и получили новый облик 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства.

Более 138 тыс. человек проголосовали за проекты обновления семи объектов: пяти в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме.

"Как только позволит погода, подрядчики приступят к выполнению работ этого года", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела программ и благоустройства департамента ЖКХ Тюменской области Роман Коломоец.

Также прошел отбор объектов благоустройства на 2026 год - три объекта в Тюмени и по одному в Ишиме и Тобольске. Один из них – популярное у жителей Тюмени место отдыха сквер Депутатов. Напомним, что площадь сквера составляет около 7,4 гектара, в его районе проживают 40 тыс. горожан. Последнее благоустройство здесь проводили около 20 лет назад.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Многое устарело, а элементы благоустройства уже не соответствуют современным стандартам. Жители проголосовали за то, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту территорию", - добавил представитель департамента ЖКХ.

В настоящее время специалисты разрабатывают дизайн-проекты всех территорий и уже в апреле жители Тюменской области будут выбирать их новый облик.

В работе авторы проектов отталкиваются, в первую очередь, от мнения жителей. Их предложения принимаются в управах соответствующего округа.

В Тюмени кроме сквера Депутатов преобразятся также площадь у сквера Борцов революции и аллея Молодожёнов. В Ишиме обновление ждет территорию по ул. Карла Маркса, 62. В Тобольске в рамках проекта будет выполнен один из этапов благоустройства Менделеев-парка.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В 2024 году по программе благоустроили сквер Выпускников в Тобольске. Вместо неухоженной территории там появились две площадки для детей, батуты, памп-трек, качели, прогулочные дорожки", - напомнил Александр Моор. Ещё один пример – парк им. Константина Лагунова, открытый в Тюмени в ноябре 2024 года.

Николай Ступников

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# Аллея молодоженов , благоустройство , департамент ЖКХ , сквер Депутатов

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