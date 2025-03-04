Жители Тюмени, Тобольска и Ишима выбрали территории для благоустройства в 2026 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени, Тобольска и Ишима определились с территориями, которые будут благоустроены в 2026 году. Теперь дизайнеры подготовят для этих пространств несколько проектов, которые затем снова представят на общественное обсуждение.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Он уточнил, что работы запланированы в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал преемником нацпроекта "Жильё и городская среда".

Такой подход, когда жители через народное голосование становятся соучастниками всех проектов по благоустройству, применяется в регионе на протяжении нескольких и уже показал свой результат. В пример Александр Моор привел сквер Выпускников в Тобольске. Вместо неухоженной территории в 2024 году здесь появились места для семейного отдыха, две детские площадки, батуты, памп-трек, качели, прогулочные дорожки.

Еще одно такое современное пространство открыли в ноябре 2024 года в Тюмени - это парк Константина Лагунова. Территорию украсили тематические зоны по мотивам произведений тюменского писателя, места для активного отдыха, детские и спортивные площадки, при этом зеленые насаждения постарались максимально сохранить.

"Благодаря реализации программы год от года в регионе становится больше комфортных общественных пространств", - заключил Александр Моор.