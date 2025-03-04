  • 4 марта 20254.03.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-восточный

Жители Тюмени, Тобольска и Ишима выбрали территории для благоустройства в 2026 году

Губернатор, 13:53 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени, Тобольска и Ишима определились с территориями, которые будут благоустроены в 2026 году. Теперь дизайнеры подготовят для этих пространств несколько проектов, которые затем снова представят на общественное обсуждение.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Он уточнил, что работы запланированы в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал преемником нацпроекта "Жильё и городская среда".

Такой подход, когда жители через народное голосование становятся соучастниками всех проектов по благоустройству, применяется в регионе на протяжении нескольких и уже показал свой результат. В пример Александр Моор привел сквер Выпускников в Тобольске. Вместо неухоженной территории в 2024 году здесь появились места для семейного отдыха, две детские площадки, батуты, памп-трек, качели, прогулочные дорожки.

Еще одно такое современное пространство открыли в ноябре 2024 года в Тюмени - это парк Константина Лагунова. Территорию украсили тематические зоны по мотивам произведений тюменского писателя, места для активного отдыха, детские и спортивные площадки, при этом зеленые насаждения постарались максимально сохранить.

"Благодаря реализации программы год от года в регионе становится больше комфортных общественных пространств", - заключил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , благоустройство , парки , скверы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 04.03.2025В Тюменской области готовят дизайн-проекты для благоустройства территорий
13:53 04.03.2025Жители Тюмени, Тобольска и Ишима выбрали территории для благоустройства в 2026 году
10:35 03.03.2025Александр Моор поздравил Героя России Рустама Сайфуллина с личным праздником
09:51 03.03.2025Конкурс губернаторских грантов стартовал в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора