Школьница Уватского района участвует во всероссийском форуме научной молодежи

t.me/VI_Elizarov t.me/VI_Elizarov

10-классница Уватской школы Александра Чусовитина участвует во Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее". Она вошла в состав делегации Тюменской области и примет участие в заключительном этапе форума в Москве в конце марта.

"Друзья, нужна ваша активная поддержка в голосовании за нашу юную землячку. Проект Александры по исследованию англицизма в названиях современных профессий признан лучшим в секции "Лингвистика. Иностранные языки" и теперь представлен на всероссийском этапе. Поддержите участницу Всероссийского форума под номером 15.7 – Александру Чусовитину! Сейчас ей нужны наши голоса", - написал глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своих аккаунтах в соцсетях.

Ознакомиться с видео-презентацией и проголосовать за работу школьницы можно по ссылке.