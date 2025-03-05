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Скульптуру Конька-горбунка открыли в честь Года Ершова в Тобольске

Общество, 13:42 05 марта 2025

предоставлено геотермальным комплексом "Тобольский" | Фото: предоставлено геотермальным комплексом "Тобольский"

Деревянную скульптуру Конька-горбунка открыли в геотермальном комплексе в окрестностях Тобольска 4 марта. Событие приурочили ко дню рождения автора известной сказки Петра Ершова.

Арт-объект украшен традиционными орнаментами. Скульптура преодолела почти две тысячи км на пути в Тобольск. Ее автор — художник из Нижнего Новгорода Александр Ивасенко.

Конек-горбунок — один из неофициальных символов Тобольска, подчеркивающий неразрывную связь с культурным прошлым. Орнамент, вырезанный на деревянном коньке, содержит старославянский символ воды, он отсылает к еще одной визитной карточке Тюменской области - термальным источникам. Кульминационный момент в сказке "Конек-горбунок" также связан с волшебными свойствами горячей воды: ритуал купания в ней сулит молодость и красоту тому, кто его пройдет.

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Напомним, 2025 год в Тобольске объявлен Годом поэта и прозаика Петра Ершова. Автор "Конька-горбунка" родился в Тобольской губернии ровно 210 лет назад - 6 марта 1815 года.

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# Конек-Горбунок , Петр Ершов , Тобольский район

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