  • 5 марта 20255.03.2025среда
  • В Тюмени -7..-9 С 1 м/с ветер юго-восточный

После повреждения газопровода детские сады и школы Тюменского района возобновят работу в обычном режиме

Общество, 20:14 05 марта 2025

из Telegram-канала Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой

Детские сады и школы Московского, Переваловского и Успенского сельских поселений будут работать в обычном режиме 6 марта.

Об этом написала глава Тюменского района Ольга Зимина в Telegram-канале.

После устранения аварии на магистральном газопроводе котельные, отапливающие учреждения социальной сферы, подключили в первую очередь. Сейчас температурный режим в помещениях в норме.

“Большую часть потребителей, проживающих в индивидуальных домах, также подключили к системе газоснабжения. Аварийные бригады сейчас работают точечно, по заявкам”, – добавила Ольга Зимина.

Если в доме еще нет газа, советуют звонить по номеру 104 или 112. Диспетчеры примут заявку и направят специалистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ольга Зимина , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:08 05.03.2025Юбилейный фестиваль "Студенческая весна" пройдет в Тюмени в апреле
21:34 05.03.2025Четыре жителя Заводоуковского округа удостоены звания "Почетный гражданин"
20:32 05.03.2025Стратегическая сессия по формированию инвестпрофиля прошла в Викуловском районе
20:14 05.03.2025После повреждения газопровода детские сады и школы Тюменского района возобновят работу в обычном режиме

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора