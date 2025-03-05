После повреждения газопровода детские сады и школы Тюменского района возобновят работу в обычном режиме

| Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой

Детские сады и школы Московского, Переваловского и Успенского сельских поселений будут работать в обычном режиме 6 марта.

Об этом написала глава Тюменского района Ольга Зимина в Telegram-канале.

После устранения аварии на магистральном газопроводе котельные, отапливающие учреждения социальной сферы, подключили в первую очередь. Сейчас температурный режим в помещениях в норме.

“Большую часть потребителей, проживающих в индивидуальных домах, также подключили к системе газоснабжения. Аварийные бригады сейчас работают точечно, по заявкам”, – добавила Ольга Зимина.

Если в доме еще нет газа, советуют звонить по номеру 104 или 112. Диспетчеры примут заявку и направят специалистов.