Тюменцы отправили более 500 тысяч бумажных писем за границу в 2024 году

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Более 500 тыс. традиционных бумажных писем друзьям и родственникам за границу отправили жители Тюменской области в 2024 году. Послания от тюменцев доставляли также по адресам необычных объектов — клуб Джульетты в Италии, музей Шерлока Холмса в Англии и дуба в Германии.

В России тюменцы часто обращаются в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Следующие по популярности - Почта Снегурочки в Костроме, музей-усадьба Ясная Поляна в Тульской области и Покровский монастырь в Москве.

"В письмах отправители часто просят житейского совета и помощи, загадывают желания, делятся мыслями или практикуют иностранные языки. При наличии обратного адреса автор послания может ожидать ответ — письмо или открытку на свой почтовый адрес", - рассказали в УФПС Тюменской области.

По итогам открыточных акций в 2024 году Почта России доставила из Тюменской области 15,5 тыс. открыток. Их отправили гости и участники крупных культурных и деловых мероприятий, прошедших в прошлом году в регионе. Традиционно 15% открыток тюменские посткроссеры адресуют родным и близким из зарубежных стран.

Сейчас компания доставляет отправления в 152 страны мира. Письмо за границу можно оформить в любом почтовом отделении России, правильно заполнив адресные данные и оплатив стоимость пересылки международного письма.