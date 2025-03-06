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Участники СВО в Тюменской области будут получать специализированную медпомощь вне очереди

Общество, 13:42 06 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Демобилизованные участники спецоперации смогут получать специализированную медицинскую помощь и реабилитацию вне очереди. Такой пункт включен в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям медпомощи на 2025 год.

Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 6 марта.

"Предусмотрен проактивный порядок оказания им первичной медико-санитарной помощи, проведение диспансеризации с расширением перечня специалистов. При наличии показаний бойцов обеспечат медицинскими изделиями для поддержания функций организма. Сейчас в регионе на этом максимально специализируется центр "Градостроитель", - отметила она.

Если боец нуждается в постоянном наблюдении медицинских работников и живет в отдалённом населённом пункте, то сможет получать помощь с применением телемедицинских технологий. Также обязательное условие прохождение участником спецоперации медицинского психолога или психиатра. Это можно сделать в кабинетах медико-психологического консультирования, которые открыты во всех территориальных медицинских организациях Тюменской области.

"Особо хотелось бы подчеркнуть, что в этом году у нас заключено соглашение с фондом "Защитники Отечества". Вне зависимости от наличия у демобилизованных жалоб на здоровье мы получаем информацию, информируем медицинское учреждение и страховую о том, что такой пациент есть. Они уже в течение месяца приглашают его на диспансеризацию или профилактический осмотр", - дополнила заместитель директора по медицинскому страхованию Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Валерия Грибоедова.

Напомним, что более расширенный объем и новые виды диспансеризации и профилактических мероприятий введены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям медпомощи на 2025 год.

Виктория Макарова

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# здравоохранение , Медицина72 , спецоперация

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