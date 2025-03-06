Фотогалерея: флигель Дома Буркова стал местом для героев сказки Петра Ершова
Конек-горбунок и Жар-птица стали главными персонажами Дома сказки Ершова во флигеле дома Буркова по ул. Дзержинского Тюмени.
Объект открыли в день рождения всемирно известного писателя Петра Ершова, 6 марта. В торжестве приняли участие представители власти, бизнеса, реставраторы, воспитанники и педагоги центра эстетического воспитания "Дом Буркова".
На первом этаже объекта культурного наследия открыта большая экспозиция с поделками Конька-горбунка, издание сказки на разных языках. Второй этаж посвящен Жар-птице.
В пространстве будут проходить экскурсии, лекции, мастер-классы. Объект включен в туристический маршрут Тюмень - Тобольск - Ишим. Первый тур запустят на весенних каникулах.
Анжела Лебедева