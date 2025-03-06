Дом сказки Ершова открыли на пешеходной улице в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дом сказки Ершова открыли в отреставрированном флигеле дома Буркова по пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени 6 марта. В этот день исполняется 210 лет со дня рождения известного писателя, автора "Конька-горбунка".

"Примечательно, что именно в этот день мы открываем достопримечательное место в исторической части города. Это еще одна страница в истории в Год Петра Ершова, который широко отмечают в Ишиме, где родился писатель, и в Тобольске, где он жил", - сказал глава Тюмени Максим Афанасьев со сцены в виде Рыбы-кита.

Вход в новое пространство – это деревянные резные ворота, над которыми несколько месяцев трудились тюменские ремесленники.

Работа над восстановлением старого флигеля, объекта культурного наследия, велась с июня 2024 г. За это время реставраторы существенно укрепили фундамент здания, подняли его накренившийся угол, сделали пристрой с лестницей на второй этаж.

Как заметил генеральный директор ООО "Капиталстройинвест" Сергей Вобликов, большая команда строителей, архитекторов, мастеров, ремесленников и художников реализовала масштабный проект создания объекта – места концентрации исторического наследия великого писателя Ершова. Результат оценят современники и потомки.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Есть удовлетворение от труда большого количества людей. Несмотря на то, что объект очень маленький по своим габаритам, потребовал больших усилий. Все участники процесса свои обязательства выполнили в срок. Поэтому, конечно, как руководитель всего этого мероприятия я удовлетворён результатом",- отметил Сергей.

Добавим, что сейчас компания Сергея Вобликова занимается проектами реставрации дома №21 по ул. Дзержинского и здания ТАРКИ по ул. Володарского, 24.

Первый этаж флигеля – это пространство Конька-горбунка. В стеклянных витринах он представлен в различных техниках: керамика, лозоплетение, кость. Тут же – многочисленные издания сказки.

"Мы получили из Америки 33 экземпляра книг разного года издания на разных языках. Это подарок одного из благотворителей. Много работ представлено на выставке из керамики. Есть работы тюменских и тобольских мастеров. И самое главное, здесь очень большая коллекция идейного вдохновителя этого проекта от партии "Единая Россия" Андрея Артюхова", - рассказала директор центра эстетического воспитания "В доме Буркова" Елена Фунникова. Именно центр выступает оператором Дома сказки Ершова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этаж посвящен Жар-птице. В стеклянном куполе находится сказочный персонаж, выполненный Кириллом Никифоровым из бивня мамонта, коровьих, козьих и бараньих рогов, индийского ореха, карельской березы в 2024 г. Композиция вошла в Реестр рекордов России, получила диплом первой степени на международной выставке "Душа Севера".

В день открытия гости под руководством преподавателя изготовили перо Жар-птицы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двери Дома сказки Ершова будут открыты для всех жителей и гостей Тюменской области. Здесь планируют проводить мастер-классы, лекции, семинары.

Туроператоры региона разрабатывают новые маршруты, связанные с именем Петра Ершова и его знаменитым произведением.

"Это будет Ершовский маршрут. Наши туроператоры уже для ближайших каникул предлагают школьникам посещение Тобольска, Ишима, Тюмени, все это в связке. Именно этот проект – Дом сказки Ершова - станет отправной точкой. Создание подобных пространств новых, свежих, креативных, с богатой историей и прекрасным наполнением хорошо работает на развитие туризма", - уверен руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С экспозицией Дома сказки Ершова участников торжественного открытия познакомила член-корреспондент Российской академии художеств, доктор искусствоведения, профессор Тюменского института культуры, автор музейной коллекции, публикаций "Мир сказки "Конек-Горбунок" Наталья Сезева.

С подарками приехали глава Ишима Федор Шишкин и хранители музея Петра Ершова. Кстати, в нем имеется коллекция "Конька-горбунка" на 37 языках мира. И она постоянно пополняется редкими экземплярами.

Большую ярмарку с самоваром, угощениями, песнями, плясками, играми устроили в день рождения Ершова воспитанники и педагоги центра "Дом Буркова".

Анжела Лебедева