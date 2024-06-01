Тюменские реставраторы на флигеле усадьбы Буркова применяют исторический кирпич

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реставрацией флигеля усадьбы Василия Буркова 1903 года постройки тюменская компания занимается второй месяц. Специально для восстановления стен выпускают исторический кирпич.

"Это кирпич с разборов исторических зданий, мы занимаемся его восстановлением. Делаем на него заключение, определяем марку, получаем сертификат. Только потом используем в реставрации. Флигель станет таким же, как и был, отличий никто не увидит", - пояснил генеральный директор ООО "Капиталстройинвест" Сергей Вобликов.

Рабочие после кирпичной кладки стен приступят к усилению фундамента, созданию перекрытий. Утраченная к середине ХХ века пристройка у флигеля будет воссоздана, отметил Сергей. Также подрядная организация займется территорией у здания: разобьют парк с озеленением, установят большой амфитеатр.

Объект культурного наследия восстанавливают за счет средств городского бюджета.

"Здесь будет Дом Ершова, оператором выступает Детский центр "Дом Буркова". Центр стратегического развития "Сибирь" занимается дизайном интерьера, наполнением. Задача – создать музейное пространство с лекторием, коворкингом, местом для проведения мастер-классов", - рассказал руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

Все работы по восстановлению флигеля и благоустройству территории завершатся до конца 2024 г. Добавим, данный объект входит в единый мастер-план четырех кварталов пешеходной улицы Дзержинского. Всего 22 памятника деревянного зодчества и объектов культурного наследия получат новую жизнь и функциональное наполнение.

Анжела Лебедева