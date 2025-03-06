  • 6 марта 20256.03.2025четверг
  • В Тюмени -7..-9 С 1 м/с ветер северо-западный

Тюменские лыжники завоевали золото и бронзу чемпионата России

Спорт, 18:16 06 марта 2025

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Сборная команда Тюменской области завоевала золото и бронзу чемпионата России по лыжным гонкам. Екатерина Смирнова стала лучшей на 10 км в Казани.

"В течение этого сезона Катя показывала стабильно высокие результаты и сегодня она подтвердила свой высокий лидерский статус. Привезла ближайшей сопернице больше 20 секунд", - написал в своих социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

Артем Мальцев также выдержал серьезную конкуренцию и сумел прийти на финиш в тройке самых быстрых на 10 км.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , лыжники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 06.03.2025Тюменские лыжники завоевали золото и бронзу чемпионата России
11:08 06.03.2025150 спортсменов соберет чемпионат Тюменской области по мини-лапте
16:49 05.03.2025300 тхэквондистов собрал в Тюмени областной турнир
16:27 05.03.2025Сборная команда Росгвардии по Тюменской области завоевала серебро в волейболе на снегу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора