Тюменские лыжники завоевали золото и бронзу чемпионата России

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Сборная команда Тюменской области завоевала золото и бронзу чемпионата России по лыжным гонкам. Екатерина Смирнова стала лучшей на 10 км в Казани.

"В течение этого сезона Катя показывала стабильно высокие результаты и сегодня она подтвердила свой высокий лидерский статус. Привезла ближайшей сопернице больше 20 секунд", - написал в своих социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

Артем Мальцев также выдержал серьезную конкуренцию и сумел прийти на финиш в тройке самых быстрых на 10 км.