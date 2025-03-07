Восемь объектов для развития туриндустрии выделили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь объектов для развития туриндустрии выделили в Тюменской области по проекту "Земля для туризма". В том числе пять земельных участков и три территории, которые ранее не использовались. Общая площадь составляет 12,27 га, сообщает региональный департамент экономики.

Правительство России продолжает работу над развитием территорий по поручению президента РФ. Проект "Земля для туризма" направлен на вовлечение в оборот неиспользуемых земель. В нем участвуют 78 регионов. В реестр входят национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие объекты.