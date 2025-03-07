После паводка 2024 года семья из Викулово обживает новый дом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семья Гришаевых из с. Викулолово обустраивается на новом месте. Их старый дом на ул. Ишимской, оказавшейся в зоне подтопления в 2024 году, был реквизирован и снесён. Сейчас на этом участке оборудуют земляную насыпь для защиты села от возможного нового паводка.

Напомним, что в прошлом году участок дамбы протяжённостью более 500 м был повреждён водой. В настоящее время здесь идет активная подготовка к новому сезону. Было принято решение построить рядом с имеющейся дамбой дополнительную насыпь. Для этих целей, по словам главы Викуловского района Андрея Лотова, реквизированы пять земельных участков с жилыми домами.

Гражданам в результате этой процедуры выплатили соответствующие компенсации. Своё новое жилье семья Гришаевых - супруги и трое детей - приобрели на ул. Болотной.

По словам Натальи Гришаевой, сотрудника сельской школы, впервые с большой водой они столкнулись во время паводка 2017 года, тогда дом удалось отстоять. Но после затопления в 2024 году обжитое место пришлось покинуть.

"Дамба не выдержала, когда начались ливни, она обрушилась. И вот уже тогда всё было решено. Прошла оценка, деньги мы получили, - рассказала Наталья Гришаева. - Не жалеем: всё, что ни делается - к лучшему. Хозяйство уже перевезли: коров, поросят, кроликов, поставили двор".

Новый дом Гришаевых больше прежнего - имеет площадь 109 кв. м, есть подвал, гараж, баня, а также два балкона.

Новую защитную насыпь в настоящее время укрепляют щебнем и выполняют другие сопутствующие работы. Напомним, что согласно предварительному прогнозу Росгидромета, уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних.

Николай Ступников