  • 7 марта 20257.03.2025пятница
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер западный

После паводка 2024 года семья из Викулово обживает новый дом

Общество, 11:07 07 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семья Гришаевых из с. Викулолово обустраивается на новом месте. Их старый дом на ул. Ишимской, оказавшейся в зоне подтопления в 2024 году, был реквизирован и снесён. Сейчас на этом участке оборудуют земляную насыпь для защиты села от возможного нового паводка.

Напомним, что в прошлом году участок дамбы протяжённостью более 500 м был повреждён водой. В настоящее время здесь идет активная подготовка к новому сезону. Было принято решение построить рядом с имеющейся дамбой дополнительную насыпь. Для этих целей, по словам главы Викуловского района Андрея Лотова, реквизированы пять земельных участков с жилыми домами.

Гражданам в результате этой процедуры выплатили соответствующие компенсации. Своё новое жилье семья Гришаевых - супруги и трое детей - приобрели на ул. Болотной.

По словам Натальи Гришаевой, сотрудника сельской школы, впервые с большой водой они столкнулись во время паводка 2017 года, тогда дом удалось отстоять. Но после затопления в 2024 году обжитое место пришлось покинуть.

"Дамба не выдержала, когда начались ливни, она обрушилась. И вот уже тогда всё было решено. Прошла оценка, деньги мы получили, - рассказала Наталья Гришаева. - Не жалеем: всё, что ни делается - к лучшему. Хозяйство уже перевезли: коров, поросят, кроликов, поставили двор".

Новый дом Гришаевых больше прежнего - имеет площадь 109 кв. м, есть подвал, гараж, баня, а также два балкона.

﻿

Новую защитную насыпь в настоящее время укрепляют щебнем и выполняют другие сопутствующие работы. Напомним, что согласно предварительному прогнозу Росгидромета, уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , подготовка к паводку

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:02 07.03.2025Двухметровую картину написали пассажирки для железнодорожного вокзала Тюмень
11:51 07.03.202568 % жителей Тюменской области прошли профосмотры в 2024 году
11:29 07.03.2025Военный фильм Геннадия Полоки "Один из нас" покажут тюменцам
11:07 07.03.2025После паводка 2024 года семья из Викулово обживает новый дом

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора