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Двухметровую картину написали пассажирки для железнодорожного вокзала Тюмень

Общество, 12:02 07 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На железнодорожном вокзале Тюмень появилась новая традиция: писать картины известных мест города и украшать ими интерьер вокзального комплекса. На первом полотне, которое разместили на втором этаже кассового зала, изображено прибытие поезда. Вторым двухметровым творением стала картина, написанная в преддверии самого весеннего праздника - Международного женского дня. Ее нарисовали работницы вокзала и женщины-пассажиры.

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"На сегодняшнем мероприятии любой может почувствовать себя художником и стать участником процесса создания полотна с помощью акрила и техники рисования по номерам. В ближайшее время благодаря совместному творчеству железнодорожников и пассажиров, появятся картины, изображающие другие популярные локации Тюмени, к примеру, улицу Дзержинского", - рассказал начальник железнодорожного вокзала Тюмень Виталий Буторин.

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Екатерина Такбиршина работает на ЖД-вокзале. "Раскрашиваю картину с нашим прекрасным мостом Влюбленных. Очень красивое полотно, с воодушевлением этим занимаюсь. Процесс увлекает и захватывает. Считаю, что традицию нужно продолжать. Мне как православному человеку хотелось бы увидеть на стенах вокзального комплекса картину с изображением одного из храмов Тюмени", - сказала железнодорожница.

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Пассажирка Светлана Евдокимова возвращается домой, в Сургут, из тюменского санатория. "А здесь такой прекрасный сюрприз. Сын сказал, что маме повезло. И цветы подарили, и песнями развлекли, да еще и порисовала. С таким заделом на праздник дорога покажется короче и веселее", - уверена она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наталья Кожухова работала маляром, поэтому с кистями управляться умеет. "Попробовать себя в качестве художника было любопытно. Думаю, у нас все получилось. Теперь могу с гордостью говорить, проходя мимо нового полотна: я тоже участвовала в его создании", - подчеркнула женщина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пока творцы создавали картину, мужчины дарили дамам тюльпаны и шоколад, поздравляли с наступающим женским днем. Для всех присутствующих играл музыкальный коллектив и исполнял популярные песни. Пассажиры не только подпевали, но и танцевали.

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Инна Кондрашкина

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# 8 марта , железнодорожный вокзал , картина , Международный женский день , пассажиры , творчество

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