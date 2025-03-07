Проектная компания сорвала выполнение муниципального контракта в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектно-изыскательская компания сорвала выполнение муниципального контракта в Тюмени. Подрядчик должен был разработать проект капремонта моста через Туру в створе ул. Челюскинцев.

Как сообщает управление ФАС России по Тюменской области, за несколько месяцев с подписания контракта компания так и не предоставила заказчику ни одного документа, игнорировала тем самым его законные требования.

Заказчик обратился в региональное антимонопольное управление, где подрядную организацию признали недобросовестным поставщиком. Решение поддержали в Арбитражном суде. Проектно-изыскательскую компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.