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Проектная компания сорвала выполнение муниципального контракта в Тюмени

Общество, 17:43 07 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектно-изыскательская компания сорвала выполнение муниципального контракта в Тюмени. Подрядчик должен был разработать проект капремонта моста через Туру в створе ул. Челюскинцев.

Как сообщает управление ФАС России по Тюменской области, за несколько месяцев с подписания контракта компания так и не предоставила заказчику ни одного документа, игнорировала тем самым его законные требования.

Заказчик обратился в региональное антимонопольное управление, где подрядную организацию признали недобросовестным поставщиком. Решение поддержали в Арбитражном суде. Проектно-изыскательскую компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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# Тюменское УФАС России

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