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Тюменка выиграла золотую медаль в Кубке России по биатлону

Спорт, 19:11 07 марта 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Спортсменка Виктория Сливко выиграла спринт финального этапа Кубка России по биатлону, который проходил в Златоусте. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Стреляла чисто, быстро бежала. В итоге не оставила соперницам никаких шансов. Благодаря этой победе Вика выигрывает спринтерский зачёт турнира. Поздравляю", - сказал глава региона.

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