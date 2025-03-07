Тюменка выиграла золотую медаль в Кубке России по биатлону

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Спортсменка Виктория Сливко выиграла спринт финального этапа Кубка России по биатлону, который проходил в Златоусте. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Стреляла чисто, быстро бежала. В итоге не оставила соперницам никаких шансов. Благодаря этой победе Вика выигрывает спринтерский зачёт турнира. Поздравляю", - сказал глава региона.