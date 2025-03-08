Тюменца с полкило наркотика задержали в лесном массиве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полкилограмма эфедрона изъяли сотрудники полиции у 27-летнего жителя Тюмени. Наркотик тюменец забрал из тайника в лесном массиве недалеко от СНТ "Светлое" для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Установлено, что подозреваемый через мессенджер приобрёл крупную партию наркотиков для последующего распространения. Получив координаты товара, тюменец отправился в лес, забрал наркотическое вещество и был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии.

В кармане его куртки обнаружен полимерный сверток с белым порошком. Задержанный признался, что занимался реализацией наркотиков на территории областного центра через систему тайников. В его доме изъято ещё два свертка с порошком, электронные весы и упаковочные материалы.

Тюменцу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.