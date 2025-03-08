Максим Афанасьев поздравил тюменок с 8 Марта

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

8 марта - это настоящий символ весны. Мы восхищаемся вашей красотой, мудростью и умением успешно справляться со всем, что вы делаете, ежедневно совмещая профессиональную деятельность с семейными обязанностями.

Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев сказал, поздравляя в своих социальных сетях жительниц областного центра с Международным женским днём

"Вы лучшее, что есть в нашей жизни. Милые женщины, пусть необыкновенная, радостная атмосфера этого весеннего дня сопровождает вас всегда, а в ваших сердцах живут Вера, Надежда и Любовь", - добавил он

Максим Афанасьев также пожелал всем тюменкам счастья и радости, здоровья, неувядающей красоты, благополучия и вдохновения.