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Максим Афанасьев поздравил тюменок с 8 Марта

Общество, 13:07 08 марта 2025

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

8 марта - это настоящий символ весны. Мы восхищаемся вашей красотой, мудростью и умением успешно справляться со всем, что вы делаете, ежедневно совмещая профессиональную деятельность с семейными обязанностями.

Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев сказал, поздравляя в своих социальных сетях жительниц областного центра с Международным женским днём

"Вы лучшее, что есть в нашей жизни. Милые женщины, пусть необыкновенная, радостная атмосфера этого весеннего дня сопровождает вас всегда, а в ваших сердцах живут Вера, Надежда и Любовь", - добавил он

Максим Афанасьев также пожелал всем тюменкам счастья и радости, здоровья, неувядающей красоты, благополучия и вдохновения.

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# 8 марта , Максим Афанасьев , поздравление

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