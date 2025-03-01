  • 10 марта 202510.03.2025понедельник
  • USD89,1362
    EUR96,8609
  • В Тюмени -10..-12 С 1 м/с ветер восточный

В селе Мальково Тюменского района на пожаре погиб человек

Происшествия, 20:19 09 марта 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сообщение о пожаре жилого дома на улице Садовой в селе Мальково Тюменского района поступило около 18 часов 9 марта. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление внутри дома.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, сообщает МЧС России по Тюменской области. К тушению привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава ведомства, а также сотрудники Противопожарной службы регионе.

В результате пожара погиб один человек. Причина происшествия устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожар , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 09.03.2025В селе Мальково Тюменского района на пожаре погиб человек
12:09 09.03.2025В селе Викулово Тюменского района горела хозпостройка
11:12 09.03.2025В Тюмени пьяный водитель въехал в бетонное ограждение
23:31 08.03.2025На пожаре в лифте в Тюмени пострадал один человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора