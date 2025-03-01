В селе Мальково Тюменского района на пожаре погиб человек

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сообщение о пожаре жилого дома на улице Садовой в селе Мальково Тюменского района поступило около 18 часов 9 марта. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление внутри дома.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, сообщает МЧС России по Тюменской области. К тушению привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава ведомства, а также сотрудники Противопожарной службы регионе.

В результате пожара погиб один человек. Причина происшествия устанавливается.