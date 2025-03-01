Тюменских школьников зовут поучаствовать в инженерном чемпионате CASE-IN

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских старшеклассников приглашают поучаствовать в международном инженерном чемпионате CASE-IN, финал которого состоится в Москве 28-30 мая. Подать заявки могут ученики 8-11 класса.

Организатором выступила АНО "Россия – страна возможностей". Проект способствует развитию у ребят критического мышления, творческого подхода и практических навыков решения инженерных задач.

Школьная лига проходит по трем направлениям: "Решение кейса" по теме "Технологические инновации" для 9–11 классов, "Конкурс цифровых проектов в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и иных форматов" и "Конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности" для 8–11 классов.

Партнерами проекта в этом году выступают ведущие отраслевые компании страны: ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "Евраз" и АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга". Они готовят для участников задания на основе реальных производственных ситуаций, а их ключевые специалисты выступают экспертами и оценивают решения команд на отборочных этапах и в финале, сообщили ИА "Тюменская линия" организаторы.

Регистрация на чемпионат открыта до 9 апреля на официальном сайте.

Возрастное ограничение: 12+