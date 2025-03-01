Конкурс на лучшего работодателя стартовал в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" проходит в Тюменской области при поддержке "Единой Росии" уже второй раз. Его цель - выявить и поощрить организации, которые активно создают рабочие места, поддерживают трудоустройство граждан и внедряют программы адаптации и профессионального обучения сотрудников, сообщает региональное отделение партии.

Принять участие в нем могут все компании, работающие на территории РФ независимо от формы собственности, численности персонала и сферы деятельности. Конкурс предусматривает несколько номинаций: "Инклюзия и равные возможности" — для работодателей, предоставляющих рабочие места людям с инвалидностью; "Вторая карьера" — для компаний, трудоустраивающих участников специальной военной операции; "Фундамент будущего" — для организаций, принимающих на работу несовершеннолетних; "Лучший работодатель в Тюменской области, принимающий на работу граждан, освободившихся из мест лишения свободы".

Подать заявку в Департамент труда и занятости населения Тюменской области можно по почте: 625048, Тюменская область, Тюмень, ул. Малыгина, 48 или на электронный адрес dep_zan@72to.ru до 22 марта. Анкета с формой заявки и положение конкурса - здесь.