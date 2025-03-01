Строящаяся развязка на Московском тракте станет началом Южного коридора Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Строящаяся развязка на Московском тракте станет началом Южного коридора Тюмени - проект уже реализуется, часть объектов запроектирована и проходит госэкспертизу. Они соединят Московский и Червишевский тракты, дорогу на Омск.

"Для жителей южной части города появится дополнительная альтернатива как добраться от Московского тракта до улицы Пермякова. Новая развязка - это начало коридора. Продолжение – строящаяся развязка на Червишевском тракте. Улицы между ними соединят с Пермякова - это будет так называемый Обход Ожогино. Документация по нему разрабатывается, в этом году мы рассчитываем получить заключение экспертизы. Далее от Червишевского тракта до улицы Фармана Салманова, которую построили в прошлом году благодаря ИБК – Обход Комарово. Тоже проектируется, экспертизу ожидаем в этом году. Далее - дорога от Фармана Салманова на улицу Джанбровского. Вкупе все эти объекты и образуют Южный коридор", - рассказал журналистам региональных СМИ начальник управления транспортом и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков.

Создание такого коридора обусловлено увеличением трафика на дорогах тюменской агломерации. До 2022 года оно ежегодно возрастало в пределах 5 %, после прирост уже составляет до 20 % в год. Южная часть объездной рассчитана на 15 тыс. автомобилей в сутки при текущей конфигурации, а всего пропускает более 60 тыс. Проектирование Южного Обхода уже выполнено, проект находится на экспертизе, после чего начнется строительство.

На ключевом объекте коридора – развязке на Московском тракте в районе ул. Джанбровского уже устанавливают четвертую опору. Строят надземный пешеходный переход в районе Академического проезда. Второй возводят у ЖК "Колумб".

"Жители этого района просили пешеходный переход. Его предусмотрели при проектировании. Также в целях безопасности здесь построят пешеходные тротуары, велосипедные дорожки, барьерные ограждения. Установят шумозащитные экраны", - уточнил начальник отдела по строительству и реконструкции дорог Управления автомобильных дорог Тюменской области Леонид Паутов.

По словам заместителя директора по производству "Мостострой 11" Сергея Лавриненко, на объекте ежедневно в две смены работают почти 120 строителей. С начала строительства на площадку завезли уже 20 тыс. куб м. песка из карьеров Тюменской области.

"Развязка примечательна пролетными строениями. Сейчас возводятся промежуточные опоры, четыре из шести уже готовы. Отсыпаем первый и третий съезды. Переустраиваем большое количество инженерных сетей на объекте: газ, водопровод, ливневую канализацию, связь. Трудоемкий процесс, но все работы идут согласно графику. Никаких проблем нет", - уточнил представитель "Мостостроя 11".

Развязка будет необычной формы - в виде полуклевера с восемью съездами. Общая протяженность объекта составит 6,925 км, в том числе 1,4 км федеральной автодороги, ул. Сергея Джанбровского - 690 м.

Отметим, работы на объекте начались в сентябре 2024 г. Срок завершения – ноябрь 2026 г. Южный Обход строят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Оксана Корнеенкова