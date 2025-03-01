Семь поселений Армизонского района охватит проект "Здоровое село" в марте
Жители семи поселений Армизонского района могут получить консультацию узких специалистов и пройти узи в рамках регионального проекта "Здоровое село" с 24 по 31 марта.
Селян примут терапевты, кардиологи, эндокринолог и хирург, сообщает администрация Армизонского района.
24 марта врачи будут работать в Раздолье, 25 марта - в Иваново, 26 марта - в Красноорловском, 27 марта - в Орлово, 28 марта - в Калмакском, 29 марта - в Южно-Дубровном, 31 марта - в Прохорово.