Две дороги ввели в эксплуатацию в Тюмени по программе “Стимул”

| Фото: из Telegram-канала “Проектная дирекция Минстроя России” | Фото: из Telegram-канала “Проектная дирекция Минстроя России”

Две автомобильные дороги протяженностью 6,6 км ввели в эксплуатацию в рамках программы "Стимул" в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Работы велись с 2022 года в районе улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и берега реки Тура в рамках программы "Стимул" федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда". При строительстве применялись новые технологии для стабилизации грунта из-за болотистой местности.

Дорожные работы также коснулись улиц Евгения Войнова, Братьев Бондаревых, Ивана Чистякова, Пожарных и Спасателей и других участков.

Как рассказала руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина, помимо самой проезжей части в жилом районе благоустроили тротуары, велодорожки, светофоры, системы освещения, а также ливневую канализацию.

“Кроме того, по программе "Стимул" федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" в сентябре 2024 года в районе улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и берега реки Тура была введена автодорога по ул. Тимофея Кармацкого протяженностью 1,8 км. Строительство улично-дорожной сети завершено в рамках реализации проекта "Жилой район Алебашево в границах улиц: Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура", что, начиная с 2022 года, позволило обеспечить ввод 216,7 тыс. кв. м жилья по проекту", – добавила она.

С 2021 года в Тюменской области введено в эксплуатацию 14 автомобильных дорог, что стимулировало девелоперов построить, начиная с 2020 года, более 0,76 млн кв. м жилья.