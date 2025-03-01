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Тюменские студенты узнают, как избежать перегрузки мозга в мире информационного шума

Общество, 08:43 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатная лекция о том, как студентам спасти свой мозг от информационного шторма, пройдет в Тюмени 15 марта. Участники получат возможность прокачать свои навыки критического мышления и научиться контролировать информационное окружение, сообщает Студсовет Тюменской области.

Мероприятие проведет теле- и радиоведущий, соавтор программы "Изолента live" Трофим Татаренков. Спикер расскажет, как медиа влияет на наше восприятие и мышление, как избежать перегрузки мозга в мире информационного шума. Также он поделится знаниями о том, как находить достоверную информацию, противостоять манипуляциям и избегать негатива в медийном пространстве.

Заявки принимают по ссылке. После регистрации авторы сообщат место и время встречи.

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# лекция , студенты

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