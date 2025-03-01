В Тюмени выявили финансовую пирамиду, обещающую доход до 1000 % на пауэрбанках

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Финансовую пирамиду выявили в Тюмени. Организаторы призывали всех желающих инвестировать в бизнес по аренде портативных аккумуляторов – пауэрбанков, обещая высокую доходность, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Однако компания не ведет реальной деятельности, а значит, не может гарантировать заявленный доход. Не заключает какие-либо договоры о привлечении денег, общение с клиентами происходит через Telegram и страницы в социальных сетях. Офис зарегистрирован в Тюмени на ул. Прокопия Артамонова, 15.

"В деятельности компании Rainbow Shared Energy (RSE) усматриваются все признаки классической финансовой пирамиды, в частности, обещается фантастическая доходность – до одной тысячи процентов годовых, а дивиденды выплачиваются за счет средств новых участников. Подобные компании призывают инвестировать деньги в якобы сверхэффективное производство, суперприбыльный проект, гарантируют доходность и возврат средств, для привлечения большего количества инвесторов активно рекламируют себя в соцсетях, обещают агентское вознаграждение за вовлечение в проект других граждан", – рассказала управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Информацию о проекте внесли в предупредительный список Банка России. Материалы о деятельности компании RSE переданы в прокуратуру Тюменской области.

Перед тем как принять любое финансовое предложение, специалистысоветуют проверить легальность компании. Сделать это можно на сайте регулятора или в мобильном приложении "ЦБ онлайн". Предупредительный список размещен здесь.