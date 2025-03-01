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Тюменцы могут войти в новый созыв молодежной администрации города

Общество, 12:25 12 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут стать частью нового созыва "Молодежной администрации Тюмени". Заявки принимают от инициативных жителей города в возрасте от 16 до 35 лет.

Молодые люди смогут не только реализовать свои идеи, но и получить ценный опыт работы в команде, познакомиться с муниципальной службой и завести новые знакомства, сообщает администрация города.

Регистрация открыта до 20 марта. Необходимо заполнить анкету с указанием своих контактных данных, кратко рассказать о себе и своих идеях для развития Тюмени. Заявку нужно направить на электронную почту: Molat72@mail.ru. После заявочной кампании стартуют собеседования. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы в официальной группе во ВКонтакте.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру телефона: 69-90-36.

Возрастное ограничение: 16+

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