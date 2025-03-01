Тюменцам за чашкой чая расскажут о том, как оживают театральные куклы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Творческая встреча "Театр кукол. Тайны оживления" пройдет в Тюменском театре кукол 15 марта. За чашкой чая зрителям раскроют секреты работы актеров, покажут закулисье.

"Тюменский театр кукол в 79-м театральном сезоне продолжает традицию творческих встреч со зрителем и приглашает в гости взрослых и детей от шести лет и старше. За чашкой чая и вкусным пирожным вы сможете увидеть трейлеры наших спектаклей, задать любые вопросы нашим артистам, а также попробовать выудить их профессиональные секреты и, конечно, поближе познакомиться и сфотографироваться с куклами, которые играют в наших спектаклях", - рассказали организаторы.

В подарок каждый участник встречи "Театр кукол. Тайны оживления" получит афишу с автографами артистов.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.