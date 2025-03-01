Жители Тюменской области могут стать пожарными-добровольцами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают стать пожарными-добровольцами. Для этого нужно пройти обучение, медицинскую комиссию, быть застрахованным и зарегистрированным в специальном реестре.

Об этом сказал начальник ГКУ ТО "Противопожарная служба Тюменской области" Константин Скворец.

"Существует реестр общественных учреждений добровольной пожарной охраны, который ведет Главное управление МЧС России по Тюменской области. Можно посмотреть, какое объединение есть в районе. Можно обратиться к главе поселения. В подразделелниях противопожарной службы подскажут, где находится ближайшие такое учреждение", — пояснил он.

Отметим, в составе противопожарной службы — 87 отдельных постов охраны. До начала пожароопасного периода специалисты уже приглашают добровльцев и проводят с ними учебные занятия.

Констанин Скворец добавил, что противопожарная служба региона готова к новому сезону. Приобретено 16 тракторов с плугами и косилками. Два передали в Тобольский район для защиты населенных пунктов Заболотья. Остальные распределили по районным подразделениям. Также заранее закупили более 60 воздуходувок и около 400 ранцевых огнетушителей.

Инна Пахомова