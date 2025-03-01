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Гололед и сильный ветер ожидаются на юге Тюменской области 13 марта

Общество, 17:46 12 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветер с порывами до 15-18 м/с и небольшой снег прогнозируют специалисты филиала "Обь-Иртышского УГМС" в Тюменской области 13 марта. На дорогах - гололед.

В связи с неблагоприятными погодными условиями тюменцам напоминают о необходимости быть особенно внимательными за рулем и соблюдать все необходимые правила.

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