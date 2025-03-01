Житель Тюменской области поверил мошенникам и лишился денег

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 тыс. рублей лишился житель Тюменской области, поверивший мошенникам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина и его жена, следуя рекомендациям неизвестных, перевели на "безопасный счет" крупную сумму денег.

Все началось со звонка в мессенджере, поступившего от якобы сотрудницы местного пенсионного фонда. Девушка пояснила, что мужчине с документами нужно подойти на прием и предложила ему продиктовать код из СМС. Житель Исетского района озвучил ей числа. Следующий звонок поступил от злоумышленницы, которая представилась оператором Госуслуг. Собеседница сообщила, что персональными данными мужчины завладели посторонние лица, и есть вероятность оформления на его имя кредитных обязательств. Следующим к разговору подключился “специалист по финансовым вопросам из банка”. Он подтвердил поступление от имени жителя Исетского района заявок на кредиты.

“Завершающим звеном оказался видеозвонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Данный “специалист” сообщил, что бывший работник банка уже оформила несколько кредитов. В итоге собеседники убедили мужчину и его жену снять деньги с карт, взять кредит и перевести средства на "безопасный счет". При этом злоумышленники постоянно были на связи со своими жертвами и обещали, что средства в ближайшее время вернут”, – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Сотрудники полиции призывают граждан не верить в подобные звонки и сообщения от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Не следует озвучивать персональные данные, коды из СМС, пароли и банковские реквизиты посторонним.

“Мошенники активно используют в своей преступной деятельности мессенджеры, умело подделывают документы. В общении ведут себя уверенно и настойчиво, могут запугивать и угрожать. Обезопасьте себя, прервите телефонный разговор с неизвестными, лично перепроверьте сообщаемую ими информацию и никогда не переводите денежные средства на якобы защищенные или безопасные счета”, – предупредили полицейские.