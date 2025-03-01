  • 12 марта 202512.03.2025среда
  • USD86,5669
    EUR93,6639
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

По факту ЧП в Тобольске организована прокурорская проверка

Происшествия, 19:34 12 марта 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверка по факту произошедшего хлопка бытового газа в Тобольске организована прокуратурой региона, сообщает надзорный орган.

“12 марта в результате хлопка бытового газа произошло обрушение частного жилого дома. Повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив. На место происшествия для координации работы правоохранительные органов и экстренных служб выехал Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин”, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В ходе проверки установят причины и условия произошедшего, дадут оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования. Также будет проконтролировано оказание необходимой помощи горожанам.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Видеокомментарий Тобольского межрайонного прокурора Андрея Сажина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# проверка , прокуратура Тюменской области , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 12.03.2025После хлопка бытового газа в Тобольске возбудили уголовное дело
19:34 12.03.2025По факту ЧП в Тобольске организована прокурорская проверка
19:14 12.03.202519 специалистов МЧС тушат пожар в Тобольске
19:07 12.03.2025Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора