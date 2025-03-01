По факту ЧП в Тобольске организована прокурорская проверка

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверка по факту произошедшего хлопка бытового газа в Тобольске организована прокуратурой региона, сообщает надзорный орган.

“12 марта в результате хлопка бытового газа произошло обрушение частного жилого дома. Повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив. На место происшествия для координации работы правоохранительные органов и экстренных служб выехал Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин”, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В ходе проверки установят причины и условия произошедшего, дадут оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования. Также будет проконтролировано оказание необходимой помощи горожанам.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Видеокомментарий Тобольского межрайонного прокурора Андрея Сажина