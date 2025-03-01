После хлопка бытового газа в Тобольске возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Тобольске, в результате которого пострадала женщина и ее ребенок, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.
ЧП произошло вечером 12 марта. В эти минуты на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты СК России по Тюменской области осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев.
“Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь”, – добавили в ведомстве.
Обстоятельства, причины произошедшего устанавливаются.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 219 УК РФ “Нарушение требований пожарной безопасности”.