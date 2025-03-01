Тюменцам рассказали, на что обращать внимание при выборе ветклиники

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жалобы на некачественное оказание ветеринарных услуг неоднократно поступали в управление Роспотребнадзора по Тюменской области в 2024 году. Горожане рассказывали, что при обращении животным назначали неверное лечение, есть случаи со смертельным исходом.

Об этом сообщил начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Артём Никоза.

"Жалобы идут на одни и те же организации. К примеру, услуга оказана некачественно, и животного удалось спасти только благодаря обращению в другую клинику, либо питомец погиб. У нас в регионе, насколько я знаю, отсутствуют экспертные организации, способные оценить качество ветеринарных услуг, что затрудняет защиту прав потребителей. В этом случае только один выход – обращаться в суд, но опять же нужна экспертиза", – добавил он.

Артем Никоза порекомендовал жителям региона интересоваться наличием отзывов о клинике, ее специалистах, прежде чем заключать договор на оказание услуг. Живые отклики от посетителей ветеринарной организации помогут сделать этот выбор более осознанным.

Напомним, в прошлом году от тюменцев в Роспотребнадзор также поступали жалобы на магазины, которые навязывают потребителям некачественные товары, дополнительные услуги под видом "подарков", а наиболее распространенными стали факты несоблюдения правил маркировки товаров.

Виктория Макарова