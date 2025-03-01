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Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили труженице тыла Марии Салминой

Общество, 13:09 13 марта 2025

фото управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники СОБР "Сова" управления Росгвардии по Тюменской области вручили юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг." труженице тыла Марии Яковлевне Салминой.

Мария Салмина родилась 3 августа 1925 года. С первых дней войны она самоотверженно трудилась на железной дороге. Суровые военные условия, тяжёлый труд только закалили характер. Мария Яковлевна до конца 60-х годов проработала обходчицей железнодорожных путей. Награждена медалями и многочисленными благодарностями за свой доблестный труд. Вырастила и воспитала троих детей, а сейчас дарит свою любовь и заботу семерым внукам, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

"Мы горды, что имеем возможность быть рядом с вами. Ваш жизненный путь вдохновляет молодые поколения. Несмотря на тяготы и лишения, вы смогли сохранить жизнерадостность и душевность. Спасибо огромное за вклад в Великую Победу и становление страны в послевоенные годы", – отметили офицеры.

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# Великая Отечественная война , Росгвардия

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