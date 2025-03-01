Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили труженице тыла Марии Салминой
Сотрудники СОБР "Сова" управления Росгвардии по Тюменской области вручили юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг." труженице тыла Марии Яковлевне Салминой.
Мария Салмина родилась 3 августа 1925 года. С первых дней войны она самоотверженно трудилась на железной дороге. Суровые военные условия, тяжёлый труд только закалили характер. Мария Яковлевна до конца 60-х годов проработала обходчицей железнодорожных путей. Награждена медалями и многочисленными благодарностями за свой доблестный труд. Вырастила и воспитала троих детей, а сейчас дарит свою любовь и заботу семерым внукам, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.
"Мы горды, что имеем возможность быть рядом с вами. Ваш жизненный путь вдохновляет молодые поколения. Несмотря на тяготы и лишения, вы смогли сохранить жизнерадостность и душевность. Спасибо огромное за вклад в Великую Победу и становление страны в послевоенные годы", – отметили офицеры.