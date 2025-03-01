Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили труженице тыла Марии Салминой

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники СОБР "Сова" управления Росгвардии по Тюменской области вручили юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг." труженице тыла Марии Яковлевне Салминой.

Мария Салмина родилась 3 августа 1925 года. С первых дней войны она самоотверженно трудилась на железной дороге. Суровые военные условия, тяжёлый труд только закалили характер. Мария Яковлевна до конца 60-х годов проработала обходчицей железнодорожных путей. Награждена медалями и многочисленными благодарностями за свой доблестный труд. Вырастила и воспитала троих детей, а сейчас дарит свою любовь и заботу семерым внукам, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

"Мы горды, что имеем возможность быть рядом с вами. Ваш жизненный путь вдохновляет молодые поколения. Несмотря на тяготы и лишения, вы смогли сохранить жизнерадостность и душевность. Спасибо огромное за вклад в Великую Победу и становление страны в послевоенные годы", – отметили офицеры.