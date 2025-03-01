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В Тюменской филармонии пианистка Екатерина Мечетина исполнит произведения Гершвина

Общество, 08:56 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт с участием пианистки Екатерины Мечетиной и Тюменского оркестра под управлением Юрия Медяника начнется в филармонии 4 апреля в 19 часов. В программу вошли сочинения Джорджа Гершвина, сообщают организаторы.

"Екатерина Мечетина родилась в семье московских музыкантов, начала заниматься музыкой с четырехлетнего возраста. Первый сольный концерт пианистка дала в 10 лет, а через два года она уже совершила турне по городам Японии, где за месяц сыграла 15 сольных концертов с двумя разными программами. Екатерина с выступлениями посетила более 30 стран мира. Сегодня артистка даёт около 60 концертов в год", - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

Пианистка имеет звания "Заслуженный артист России" и "Заслуженный деятель музыкального искусства", является лауреатом независимой премии "Парабола" Фонда имени Андрея Вознесенского.

Слушателям представят: Концерт для фортепиано с оркестром, Рапсодия в стиле блюз и Симфоническую сюиту из оперы "Порги и Бесс".

Билеты - в кассах ТКТО и на сайте. Можно посетить по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Тюменский филармонический оркестр

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